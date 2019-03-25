Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»RT на русском 02:11

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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«Я хочу жить в России, несмотря ни на что»: Востриков рассказал, куда намерен уехать из Кемерова

ВашГород.ру13:05

Школа, чьи ученицы сгорели в «Зимней вишне», стала объектом махинаций

Московский Комсомолец08:55

Цивилев в годовщину пожара в «Зимней вишне» вспомнил о вбросах про сотни погибших

Росбалт03:23

Кемеровчане в годовщину трагедии в «Зимней вишне» запустили в небо белые шары

Газета Кемерова07:10

Видео: в годовщину трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове запустили в небо белые шары

Сибдепо08:01

Трагедия в «Зимней вишне»: опубликовано видео следственного эксперимента

НТВ07:44

Фильм к годовщине трагедии в «Зимней вишне»

Вести Кузбасс02:22
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Происшествия

Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном

Обновлено в 11:48
Авто

Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Спорт

Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Перезимовали: как поднять иммунитет весной

По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Гаджеты

У Apple появится собственный игровой сервис Apple Arcade

Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Футбол

Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Авто

Ferrari представила уникальный трековый суперкар

Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Обновлено в 07:56
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Обновлено в 03:54
Футбол

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве

Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Космос

Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Культура

YouTube откажется от web‐сериалов

Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Общество

Минобрнауки намерено увеличить число бюджетных мест в вузах

В России в 2019 году планируется увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям высшего образования.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе

За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
Обновлено в 07:35
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге

На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено в 10:34
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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