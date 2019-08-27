Экономика
RT на русскомВ России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство России ввело временное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2019 года для обеспечения охраны озонового слоя России.
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Политика
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
RT на русском 05:26
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Политика
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Армия и оружие
Начался второй этап поставок С-400 в Турцию
Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре.
RT на русском 06:10
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Кино
Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
В сети появился трейлер 9-го сезона сериала "Американская история ужасов" с подзаголовком "1984".
Piter.tv 05:23
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Происшествия
В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни
Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
Интерфакс 04:33
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Политика
Макрон анонсировал встречу в нормандском формате
Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 13:41
Происшествия
В Лондоне на карнавале задержали более 350 человек
За правонарушения на прошедшем в минувшие выходные ежегодном карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл полиция, по уточненным данным Скотланд-Ярда, задержала 353 человека.
РИА Новости 03:23
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Музыка
Сергей Шнуров стал наставником восьмого сезона шоу «Голос»
78.ru вчера в 10:42
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Единоборства
Нурмагомедов проведёт перед боем с Порье два спарринга
Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов перед поединком с американцем Дастином Порье проведёт еще два спарринга.
News.ru вчера в 07:17
Политика
Бразилия откажется от помощи G7 в борьбе с пожарами в Амазонии
Правительство Бразилии не намерено пользоваться помощью международной организации G7 в тушении пожаров в Амазонии, как сообщил глава гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникс Лоренцони.
iReactor 05:53
Наука
Квантовая корреляция улучшит рентгеновские изображения
Физики из Израиля и Японии под руководством Шарона Шварца (Sharon Shwartz) из Университета Бар-Илан впервые продемонстрировали построение рентгеновских изображений в квантовом режиме.
N+1 05:20
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17