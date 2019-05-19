Транспорт
В России временно ограничат движение грузовиков по трассамLenta.ru 04:41
С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавтодора.
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