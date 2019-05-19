В России временно ограничат движение грузовиков по трассамLenta.ru 04:41

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавтодора.

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.

Футбол «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Экономика Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономики Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует в 2019 году слабый рост ВВП России, вместе с тем, по его мнению, начало реализации нацпроектов в текущем году заложит основы для ускорения экономической динамики в РФ в последующие годы.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Политика Россияне есть на борту задержанного танкера в Египте На борту задержанного у берегов Египта судна Sea Shark находятся два российских гражданина.

Армия и оружие Эрдоган подтвердил совместное производство С-500 с Россией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».

Происшествия В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.

Политика Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину Андрусив обвинил в бездействии Луценко на фоне возвращения на Украину Портнова.

Шоу-бизнес Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.

Происшествия В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".

Политика Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы Россиянка Мария Бутина, осуждённая в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы иноагентом», записала видеообращение из тюрьмы.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Наука Как повысить продажи с помощью ИИ ИИ может улучшить практически любую область бизнеса: более точно рекомендовать клиентам товары и акции, упрощать поиск, разрабатывать более таргетированную рекламу и т.д.

Музыка Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.