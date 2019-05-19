Транспорт

В России временно ограничат движение грузовиков по трассамLenta.ru 04:41

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавтодора.
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В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

Газета.Ru11:49

Тяжелым грузовикам запретят ездить в жару на отдельных участках дорог

Известиявчера в 22:45

В России ограничат движение грузовиков по трассам днём

Life.ru01:12

Движение грузовиков по трассам днем ограничат в России

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В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

РИА Новостивчера в 23:53

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

RT на русском02:53

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Российская газетавчера в 21:04
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