Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассамГазета.Ru 11:49
В России ограничивают движение грузовиков в дневное время. Подобные меры по приказу Росавтодора будут действовать с 20 мая по 31 августа, в дни, когда температура воздуха будет выше 32°C. В такую жару большегрузный транспорт оставляет колею в асфальте.
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