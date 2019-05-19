В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассамГазета.Ru 11:49

В России ограничивают движение грузовиков в дневное время. Подобные меры по приказу Росавтодора будут действовать с 20 мая по 31 августа, в дни, когда температура воздуха будет выше 32°C. В такую жару большегрузный транспорт оставляет колею в асфальте.

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

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