Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассамRT на русском 02:53

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
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В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

РИА Новостивчера в 23:53

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

Газета.Ru03:07

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

RT на русском02:53

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

Говорит Москва03:22

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Коммерсантъ05:21

Тяжелым грузовикам запретят ездить в жару на отдельных участках дорог

Известиявчера в 22:45

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Российская газетавчера в 21:04
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"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
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Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
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«Евровидение – 2019»: что произошло с Зеной, участницей от Белоруссии, – кадры выступления в финале

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