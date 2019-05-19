Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассамRT на русском 02:53
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
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