Транспорт

В России временно ограничат движение грузовиков по трассамLenta.ru 04:41

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавтодора.
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Движение грузовиков по трассам днем ограничат в России

Телеканал 360°00:12

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

RT на русском02:53

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

Говорит Москва03:22

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

Газета.Ru03:07

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

РИА Новостивчера в 23:53

Тяжелым грузовикам запретят ездить в жару на отдельных участках дорог

Известиявчера в 22:45

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Российская газетавчера в 21:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
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Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
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Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
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Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
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Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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Одним словом «Автосалон МК» на юбилейном празднике газеты кипит, бурлит, фонтанирует эмоциями тех, кто родился с бензином в крови.
Обновлено в 05:55
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
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Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
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Кончита Вурст оценила песню Лазарева

Обновлено вчера в 14:20
Наука

Ученые объяснили мутацией шумное дыхание бульдогов и терьеров

Ученые объяснили мутацией шумное дыхание, которое характерно для пород собак бульдогов и терьеров.
Обновлено в 00:27
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Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины

Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
Обновлено в 03:27
Политика

Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Политика

На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки»

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.
Обновлено в 06:35
Музыка

«Евровидение-2019» выиграл представитель Нидерландов

Обновлено вчера в 19:08
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Авиационная ракета нового поколения «Монолит» будет создана в РФ

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» будет разработан в течение двух-трех лет, передает ФАН.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
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Футбол

Аллегри может стать главным тренером «Ромы»

Напомним, Аллегри покинет Ювентус по окончании сезона. В свою очередь с поста главного тренера «Ромы» уйдет Клаудио Раньери.
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Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого поменяла имидж ради нового клипа

Дочь Игоря Крутого резко поменяла имидж ради съёмок нового клипа. Виктория Крутая не стала раскрывать детали о новом видео.
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Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
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