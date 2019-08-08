Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»Газета.Ru 11:04
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
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Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
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СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.
Обновлено в 09:53
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
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Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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Обновлено в 01:25
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
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Общество
Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
Обновлено в 11:09
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Финансы
Биржи США растут на снижении опасений за состояние мировой экономики
Основные фондовые индексы США растут в четверг на фоне снижения опасений относительно состояния мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 10:01
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский "Спартак" 8 августа проведет выездную встречу с "Туном" в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Врачи поставят протез руки избитой девочке из Ингушетии
Обновлено в 07:46
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Политика
Кадыров раскритиковал имама Шамиля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» раскритиковал деятельность имама Шамиля в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Встреча Зеленского и Варфоломея прошла вхолостую
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея, которая прошла в Стамбуле по инициативе украинской стороны, не помогла Киеву наладить хорошие отношения с Константинополем.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
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Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
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Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала, кому стоит забыть о сырах с плесенью, пишет «АиФ».
Обновлено в 11:22
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло сборную России на турнире в Сочи
Рижское "Динамо" обыграло олимпийскую сборную России со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26