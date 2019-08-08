Общество

У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»Газета.Ru 11:04

У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
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