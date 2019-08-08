Общество
В России впервые заметили сельдяного короляРИА Новости 06:30
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.
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с чего всё началось
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.РИА Новости06:30
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
Политика
Медведев прокомментировал задержание Атамбаева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:36
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Энергетика
В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Общество
В «Останкино» заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром
Произошедший в четверг вечером сбой в вещании ТВ не связан с работой "Останкино", сообщили в телецентре.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила пожилого мужчину
Пожилой мужчина погиб под колесами электрички на железнодорожном переезде около города Электросталь в Подмосковье, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Футбол
БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге Европы
Белорусский БАТЭ переиграл боснийский «Сараево» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили
Обновлено в 10:12
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен в России. Дата выхода и цена
В июле этого года был представлен смартфон Xiaomi Mi A3, который предложили в европейском регионе по цене 250 евро за базовую версию, оснащенную 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Обновлено в 11:21
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Хоккей
«Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3 Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина.
Обновлено в 11:58
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено в 11:24
Общество
На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.
Обновлено в 03:08
Политика
Борис Джонсон обещает упростить правила иммиграции для ученых
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать страну «более гостеприимной» для иностранных ученых, 8 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:09