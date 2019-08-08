Общество

В России впервые заметили сельдяного короляРИА Новости 06:30

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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В России впервые выловили «предвестника цунами»

Lenta.ru07:40

Возле побережья России впервые обнаружили сельдяного короля

RT на русском12:39

Ученые сообщили о первом появлении сельдяного короля на побережье России

РБК10:15

Ихтиолог объяснил, почему сельдяной король является предвестником цунами

URA.Ru12:21

«Когда плывет, кажется, какое-то чудовище». В России впервые встретили сельдяного короля, предсказывающего цунами

Фонтанка.Ру07:04

В России впервые заметили сельдяного короля

РИА Новости06:30

Морское чудо у берегов Приморья: опасна ли встреча с сельдяным королем

ВЕСТИ: Приморье05:33
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Происшествия

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Обновлено в 13:30
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Общество

Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури

Обновлено в 14:12
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Кино

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Политика

Бундестаг призвал немцев поблагодарить русских

Политик отметил, что немцы всегда знали, за что благодарить русских, и понимали, какой ущерб России нанесла Германия в Первой и Второй мировых войнах.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Овечкин: «Надеюсь вернуться в Китай в следующем году»

Надеюсь, что в следующем году мы вернемся в Китай и сделаем еще больше.
Обновлено в 13:48
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Общество

В Риме туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы

Обновлено в 06:15
Наука

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Политика

Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом

Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.
Обновлено в 11:57
Кино

Шайа ЛаБаф в роли отца Шайи ЛаБафа: вышел трейлер драмы «Лапочка»

Обновлено в 12:10
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Происшествия

44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском

В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Политика

В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов

Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В СК рассказали об обысках в ФБК

Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Футбол

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

Обновлено в 08:59
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

Обновлено в 10:30
Политика

Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы

Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Экономика

Всероссийский День льняного поля примет Тверская область

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 05:58
Авто

Audi отказывается от кабриолета Audi A3

Новости об отказе Audi от A3 Cabriolet приходят во время пикового сезона автомобилей с откидным верхом, но поклонники стартового уровня бренда не должны паниковать.
Обновлено вчера в 23:14
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