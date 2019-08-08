Общество
В России впервые заметили сельдяного короляРИА Новости 06:30
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Политика
Бундестаг призвал немцев поблагодарить русских
Политик отметил, что немцы всегда знали, за что благодарить русских, и понимали, какой ущерб России нанесла Германия в Первой и Второй мировых войнах.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Овечкин: «Надеюсь вернуться в Китай в следующем году»
Надеюсь, что в следующем году мы вернемся в Китай и сделаем еще больше.
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Политика
Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом
Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.
Обновлено в 11:57
Происшествия
44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском
В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Audi отказывается от кабриолета Audi A3
Новости об отказе Audi от A3 Cabriolet приходят во время пикового сезона автомобилей с откидным верхом, но поклонники стартового уровня бренда не должны паниковать.
Обновлено вчера в 23:14