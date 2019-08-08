Общество
В России впервые заметили сельдяного короляРИА Новости 06:30
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.
Читать в источнике
Оценить420
с чего всё началось
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.РИА Новости06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34
Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
Обновлено в 11:06
Общество
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена
Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Обновлено в 15:24
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Ален Делон госпитализирован в Швейцарии после инсульта
Знаменитый французский актёр Ален Делон попал в больницу после перенесённого обширного инсульта.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95
Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски.
Обновлено в 12:40
Наука
Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов
Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.
Обновлено в 09:35
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Машина загорелась после ДТП на дороге в Петербурге
По всей видимости, на дороге произошло столкновение нескольких автомобилей, после чего одна из машин загорелась, несмотря на ливень.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Подвижный, увлеченный человек. Путь Фарруха: от боли к мудрости
Родители самого Фарруха Тургунова считают, что имя их сына можно понимать как «подвижный, увлеченный человек».
Обновлено в 17:15
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Сотни сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий: Полевой офицер, обеспечивающий безопасность коридора, сообщил ФАН, что лагерь "Эр-Рукбан" покинули еще несколько сотен перемещенных лиц, включая детей и женщин, которые прибыли на перевал Джлеб с личными вещами.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ВСУ наращивают силы в жилых районах в Донбассе
В самопровозглашенной республике отмечают, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых районах в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter
«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Хоккей
«Авангард» уверенно обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open
"Авангард" одержал уверенную победу над СКА в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи - 4:1. В составе питерской команды отличился Алексей Бывальцев, у омичей – Валентин Пьянов, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Павел Дедунов.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено вчера в 10:56