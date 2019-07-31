Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Политика Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Экономика Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Общество Палеонтологи обнаружили в Кузбассе кости редких динозавров В общей сложности за время работ сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили позвонок, плечевую кость и когтевую фалангу, принадлежащую молодой особи пситтакозавра, различные мелкие фрагменты костей, а также кости хвостового отдела позвоночника зауропода и зуб динозавра-хищника (вероятнее всего, относящегося к семейству дромеозаврид).

Происшествия В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Происшествия В МЧС сообщили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области В МЧС России сообщили об ухудшении паводковой ситуации в Иркутской области, где подтопления наблюдаются с июня.

Политика Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.

Транспорт Объявлен тендер на межевание территории в Чувашии для платной трассы Как стало известно «Правде ПФО», ГК «Российские автодороги» объявила 4 конкурса на подготовку проектов межевания территории для платной трассы Москва – Казань, в том числе и на участке в Чувашии, а также проект планировки 1 этапа.

Политика Россияне выбрали сильнейший в мире флот Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов.

Экономика Продажи iPhone вновь упали до рекордного уровня Выручка от сервисов, которая станет одним из основных драйверов роста для Apple после 2021 года, увеличилась на 12,6% до $11,5 млрд, показав самый низкий темп с 2015 года, что ставит под сомнение финансовый потенциал этого сегмента.

Общество Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Кино Тодоровский спродюсирует фильм «Дунай» о любви россиянки и серба Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что станет продюсером мелодрамы "Дунай" – режиссерского дебюта кинодраматурга Любови Мульменко.

Технологии В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения.

Шоу-бизнес Прокуратура проверит особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства известным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Футбол Семин: тоже жду трансферов «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.

Общество Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Экономика «Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК» «Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.