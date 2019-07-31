Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляцияРБК 09:26
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).
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Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Общество
Палеонтологи обнаружили в Кузбассе кости редких динозавров
В общей сложности за время работ сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили позвонок, плечевую кость и когтевую фалангу, принадлежащую молодой особи пситтакозавра, различные мелкие фрагменты костей, а также кости хвостового отдела позвоночника зауропода и зуб динозавра-хищника (вероятнее всего, относящегося к семейству дромеозаврид).
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению
Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Происшествия
В МЧС сообщили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области
В МЧС России сообщили об ухудшении паводковой ситуации в Иркутской области, где подтопления наблюдаются с июня.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Транспорт
Объявлен тендер на межевание территории в Чувашии для платной трассы
Как стало известно «Правде ПФО», ГК «Российские автодороги» объявила 4 конкурса на подготовку проектов межевания территории для платной трассы Москва – Казань, в том числе и на участке в Чувашии, а также проект планировки 1 этапа.
Обновлено в 07:38
Политика
Россияне выбрали сильнейший в мире флот
Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов.
Обновлено в 07:33
Экономика
Продажи iPhone вновь упали до рекордного уровня
Выручка от сервисов, которая станет одним из основных драйверов роста для Apple после 2021 года, увеличилась на 12,6% до $11,5 млрд, показав самый низкий темп с 2015 года, что ставит под сомнение финансовый потенциал этого сегмента.
Обновлено в 08:41
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Кино
Тодоровский спродюсирует фильм «Дунай» о любви россиянки и серба
Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что станет продюсером мелодрамы "Дунай" – режиссерского дебюта кинодраматурга Любови Мульменко.
Обновлено в 08:21
Технологии
В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн
Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Прокуратура проверит особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства известным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Экономика
«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»
«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28