Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала августа 2017 года (с 28 июля по 3 августа цены снизились на 0,1%).

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Экономика Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.

Политика Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Общество Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.

Космос Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе Европейские астронавты вскоре перестанут летать на Международную космическую станцию (МКС) при помощи российских пилотируемых кораблей «Союз МС», сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Армия и оружие Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.

Авто Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России В российском представительстве Suzuki объявили начальную цену внедорожника Jimny: от 1 359 000 рублей.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Футбол Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте» Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Происшествия В Мали террористы атаковали российский вертолет Боевики провели атаку на аэропорт в малийском городе Гао. Под обстрел попала винтокрылая машина, принадлежащая авиакомпании Utair.

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.