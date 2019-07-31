Экономика

В России впервые за два года зафиксирована дефляцияРБК 09:26

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).
Читать в источнике
Комментировать205

Подробнее о событии

Экономист призвал не обольщаться из-за падения цен в России

URA.Ru11:17

Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

RT на русском09:06

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

РИА Новости10:11

Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

Коммерсантъ10:03

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

РБК09:26

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Интерфакс10:30

Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию

ТАСС09:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
Обновлено в 11:14
Здоровье

Медики назвали первый признак алкоголизма

Врачи установили первый признак развития у человека алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание MedikForum.
Обновлено в 10:43
Политика

Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Гаджеты

Apple начала побег из Китая

Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Обыски и задержания начались по делу о беспорядках 27 июля в Москве

Сотрудники Следственного комитета России в ночь на среду, 31 июля, провели несколько обысков по делу о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»

Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

«Ливерпуль» заключил контракт с 17-летним защитником Хувером

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с 17-летним защитником Ки-Яна Хувером.
Обновлено в 11:21
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
Обновлено в 10:39
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая

В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Политика

Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету

Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Музыка

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате

Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Прожиточный минимум российских пенсионеров пересчитают по-новому

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв

Обновлено в 09:16
Экономика

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Интернет

В России представили отечественную альтернативу зарубежным приложениям

Институт развития интернета (ИРИ) опубликовал вероятный список программ, которые станут заменой зарубежным аналогам на территории Российской Федерации.
Обновлено в 06:37
Технологии

Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии попал на видео

Обновлено в 09:01
Авто

Новый Hyundai Creta впервые засняли днем

Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными

Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Футбол

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Гаджеты

Специалисты Google обнаружили уязвимости в iOS для iPhone

Всего за последнее время специалистам удалось обнаружить в iOS 12 и ее более новых версиях несколько уязвимостей, предоставляющих возможность злоумышленникам получать доступ к личной информации владельцев iPhone.
Обновлено в 03:50
Авто

KIA Rio X-line: тест-драйв питерской модели

После выпуска на рынок компанией Lada автомобиля Vesta SW Cross, конкурентам пришлось пережить несколько неприятных месяцев, ибо публика испытала дикий интерес к новому внедорожному универсалу.
Обновлено в 12:30
Главное