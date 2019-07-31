Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляцияРБК 09:26
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).
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Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров
Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
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Политика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.
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Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
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Гаджеты
Apple начала побег из Китая
Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
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Происшествия
Обыски и задержания начались по делу о беспорядках 27 июля в Москве
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Обновлено в 03:03
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
«Ливерпуль» заключил контракт с 17-летним защитником Хувером
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Обновлено в 11:21
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
Обновлено в 10:39
Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая
В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Политика
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Прожиточный минимум российских пенсионеров пересчитают по-новому
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 02:40
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Интернет
В России представили отечественную альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) опубликовал вероятный список программ, которые станут заменой зарубежным аналогам на территории Российской Федерации.
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Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными
Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Специалисты Google обнаружили уязвимости в iOS для iPhone
Всего за последнее время специалистам удалось обнаружить в iOS 12 и ее более новых версиях несколько уязвимостей, предоставляющих возможность злоумышленникам получать доступ к личной информации владельцев iPhone.
Обновлено в 03:50
Авто
KIA Rio X-line: тест-драйв питерской модели
После выпуска на рынок компанией Lada автомобиля Vesta SW Cross, конкурентам пришлось пережить несколько неприятных месяцев, ибо публика испытала дикий интерес к новому внедорожному универсалу.
Обновлено в 12:30