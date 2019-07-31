Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляцияРБК 09:26
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).
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Общество
Скончалась зампредседателя КС Ольга Хохрякова
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Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
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Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
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Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
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Происшествия
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В Калифорнии разбился истребитель F-16
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Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
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Авто
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Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
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Обновлено в 07:25
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
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Обновлено в 14:31
Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа.
Обновлено в 06:35
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Футбол
Сослан Джанаев: «Вратарь — неблагодарная профессия»
Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев заявил, что с детства стоял на воротах. Я во дворе стоял всегда на воротах.
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Политика
Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" - проекта газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая
В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.
Обновлено в 00:41
Космос
Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено в 12:51