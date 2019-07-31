Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляцияРБК 09:26
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).
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