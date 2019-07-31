Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляцияРБК 09:26
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября цены снизились на 0,1%).
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Хоккей
Дзюба опубликовал совместное фото с Бобровским
Удачи во «Флориде»! — написал Дзюба в Instagram.
Обновлено в 12:38
Политика
Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше
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Зеленский и Лукашенко обменялись приглашениями
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Кино
Фильм о Льве Яшине выйдет на экраны осенью
Фильм о знаменитом советском футболисте Льве Яшине выйдет на широкие экраны осенью этого года.
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Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
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Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
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Обновлено в 05:00
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.
Обновлено в 06:00
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
Apple начала побег из Китая
Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
Обновлено в 12:37
Общество
Суд установил порядок общения Дениса Глушакова с детьми
Адвокат бывшей супруги Дениса Глушакова Алиса Образцова заявила, что суд установил порядок общения бывшего капитана «Спартака» с двумя дочерьми.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Кино
Исполнилось 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
31 июля исполняется 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса - французского актера, одного из величайших комиков мирового кино.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Недвижимость
«Ъ»: Россияне стали массово скупать недвижимость в Испании
Россияне, которые планируют покинуть страну, стали чаще покупать коммерческую недвижимость в Испании: за год интерес к этой стране вырос в четыре раза.
Обновлено в 01:59
Политика
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 11:58