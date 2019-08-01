Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о запуске космических аппаратов-инспекторов
Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536».
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Экономика
Лисин перевел акции ПГК на контролирующую НЛМК компанию
Миллиардер Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на Fletcher Group Holdings, владеющую всеми его активами, включая НЛМК, следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №99 и автомобиля произошло в Иркутске на плотине ГЭС, по предварительной информации, два человека погибли, сообщили 1 июля ИА «БайкалПост» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:41
Наука
Увлеченность рэпом может говорить о низком интеллекте
В результате специалисты смогли установить закономерность: увлеченность определенными музыкальными направлениями может отражать как высокий, так и низкий интеллект.
Обновлено 29 июля в 11:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Водитель кроссовера погиб в массовом ДТП в Челябинской области
1 августа в Аргаяшском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб 37-летний водитель кроссовера.
Обновлено в 06:29
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Политика
МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Минобороны отправит самолеты для тушения пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:59
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Политика
Китай разрешил импорт российского ячменя
Главное таможенное управление КНР на своем официальном сайте разместило информацию о том, что разрешен импорт российского ячменя на территорию Китайской Народной Республики.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21