Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из КазаниБИЗНЕС Online 26 марта в 06:45

Центробанк РФ впервые с 2015 года принял решение зарегистрировать новый банк. Регулятор планирует выдать базовую лицензию вновь созданному ООО «Банк 131». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК26 марта в 07:28

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26 марта. Главное за минуту: ЦБ зарегистрировал первый банк с 2015 года, средняя ставка по вкладам вернулась к росту

Банки.ру26 марта в 13:00

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости26 марта в 05:44

В России впервые за четыре года откроется новый банк

Ведомости26 марта в 10:58

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ru26 марта в 10:49

ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК26 марта в 07:28

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС26 марта в 06:15

Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Online26 марта в 13:00
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Спорт

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Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
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Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.
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Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
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Шоу-бизнес

Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников

39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Энергетика

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане

Обновлено вчера в 00:17
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек

Обновлено в 07:30
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 07:56
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Авто

Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers

СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Наука

Математик сложил число 33 из тройки кубов

Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено в 05:56
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
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