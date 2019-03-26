Экономика
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из КазаниБИЗНЕС Online 26 марта в 06:45
Центробанк РФ впервые с 2015 года принял решение зарегистрировать новый банк. Регулятор планирует выдать базовую лицензию вновь созданному ООО «Банк 131». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБК26 марта в 07:28
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