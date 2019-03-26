ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из КазаниБИЗНЕС Online 26 марта в 06:45

с чего всё началось

Центробанк РФ впервые с 2015 года принял решение зарегистрировать новый банк. Регулятор планирует выдать базовую лицензию вновь созданному ООО «Банк 131». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из Казани

Спорт МОК выберет нового президента в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.

Единоборства Боец UFC Барбоза поставил Фергюсона выше Нурмагомедова Бразильский боец UFC Эдсон Барбоса заявил, что американец Тони Фергюсон является настоящим чемпионом организации в лёгком весе.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Политика Коммунист Медведев отказался от вакантного мандата депутата Госдумы Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.

Политика Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Политика В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Шоу-бизнес Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников 39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.

Происшествия ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.

Энергетика Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Происшествия Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Технологии Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Авто Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.