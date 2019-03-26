В России впервые за четыре года появится новый банкМетагазета вчера в 11:27

с чего всё началось

Центробанк РФ впервые за четыре года зарегистрировал новый банк — ООО «Банк 131» из Казани. Регулятор выдаст ему лицензию без права привлечения денег населения. Решение Банка России принял 13 марта, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган.

В России впервые за четыре года появится новый банк

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