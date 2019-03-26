Экономика

В России впервые за четыре года появится новый банкМетагазета вчера в 11:27

Центробанк РФ впервые за четыре года зарегистрировал новый банк — ООО «Банк 131» из Казани. Регулятор выдаст ему лицензию без права привлечения денег населения. Решение Банка России принял 13 марта, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
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