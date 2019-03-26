Экономика
В России впервые за четыре года появится новый банкМетагазета вчера в 11:27
Центробанк РФ впервые за четыре года зарегистрировал новый банк — ООО «Банк 131» из Казани. Регулятор выдаст ему лицензию без права привлечения денег населения. Решение Банка России принял 13 марта, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБКвчера в 07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Баскетбол
«Милуоки» обыграл «Хьюстон», «Даллас» дома уступил «Сакраменто»
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы
Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света
Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника
Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Отстраненного сенатора Арашукова проверят на вменяемость
Обвиняемого в убийствах отстраненного сенатора Рауфа Арашукова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ
Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста
Обновлено вчера в 22:06
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света
В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей
На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено вчера в 05:09
Музыка
«ВКонтакте» борется с новой обложкой сингла Rammstein
Социальная сеть «ВКонтакте» решила бороться с преждевременным «сливом», автоматически удаляя обложку при загрузке и распространении картинки.
Обновлено вчера в 23:54
Хоккей
Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Обновлено 25 марта в 17:26
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин считает свою квартиру убежищем
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено вчера в 01:47
Культура
Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой
Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26