В России впервые за четыре года появится новый банкМетагазета вчера в 11:27

с чего всё началось

Центробанк РФ впервые за четыре года зарегистрировал новый банк — ООО «Банк 131» из Казани. Регулятор выдаст ему лицензию без права привлечения денег населения. Решение Банка России принял 13 марта, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган.

В России впервые за четыре года появится новый банк

Экономика Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Общество Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.

Политика В России в 2018 году предотвратили 20 терактов "В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Шоу-бизнес Елена Малышева впервые показала маму-инвалида Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.

Армия и оружие В России все военное строительство передадут единой компании В России создадут некоммерческую публично-правовую компанию, в ведение которой передадут все военное строительство.

Авто Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.

Происшествия DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Армия и оружие Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Политика На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Общество В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.

Политика Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму «Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.

Армия и оружие Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.