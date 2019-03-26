В России впервые с 2015 года зарегистрирован новый банкREGNUM 09:29

с чего всё началось

Необходимые документы были выданы регулятором 13 марта, а 21 марта запись о государственной регистрации банка была внесена МИФНС России № 18 по Татарии в Единый государственный реестр юридических лиц. Отметим, что в последний раз ЦБ регистрировал новый банк в апреле 2015 года.

В России впервые с 2015 года зарегистрирован новый банк

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