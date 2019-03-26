Экономика
В России впервые с 2015 года зарегистрирован новый банкREGNUM 09:29
Необходимые документы были выданы регулятором 13 марта, а 21 марта запись о государственной регистрации банка была внесена МИФНС России № 18 по Татарии в Единый государственный реестр юридических лиц. Отметим, что в последний раз ЦБ регистрировал новый банк в апреле 2015 года.
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Культура
Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 11:33
Единоборства
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу
По данным агентства, военные самолеты прибыли в Венесуэлу для проведения обслуживания техники и обучения венесуэльских военных в рамках заключенного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами, пишет ТАСС.
Обновлено 24 марта в 23:15
Авто
Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей
На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
Транспорт
Из-за метели закрыта дорога Арсентьевка — Ильинское
С 9:10 открыт для проезда участок автодороги Макаров — Стародубское.
Обновлено в 16:24
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Технологии
Сбербанк разрешит клиентам менять ПИН-код карты через приложение
Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова сообщила, что пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» получат возможность менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Многопрофильную детскую больницу построят в Красноярске
Обновлено в 03:10
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Финансы
ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).
Обновлено вчера в 03:19
Гаджеты
В апреле стартуют продажи VR-шлема Vive Focus Plus от HTC
Стало известно о готовящемся старте продаж VR-шлема HTC Vive Focus Plus стоимостью 799 долларов.
Обновлено в 09:01
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке
В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
Обновлено в 17:20
Культура
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено в 09:53
Авто
Составлен ТОП-10 самых продаваемых седанов в России
Обновлено в 08:27
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Наука
Ученый: новая биотехнология позволит людям, живущим сегодня, дожить до 1000 лет
Юн считает, что для людей уровень смертности в возрасте 20 лет составляет 0,001 процента, «поэтому, если бы вы могли поддерживать гомеостатическую способность этого возраста, средняя продолжительность жизни была бы 1000 лет».
Обновлено в 11:29
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Музыка
«Евровидение» может не состояться из-за проблем с безопасностью
В середине мая в Израиле запланирован европейский песенный конкурс "Евровидение-2019", однако он может так и не состояться из-за серьезных проблем с безопасностью.
Обновлено в 10:48
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обновлено в 14:35
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в мире
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом.
Обновлено в 16:32
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15