Экономика

В России впервые с 2015 года зарегистрирован новый банкREGNUM 09:29

Необходимые документы были выданы регулятором 13 марта, а 21 марта запись о государственной регистрации банка была внесена МИФНС России № 18 по Татарии в Единый государственный реестр юридических лиц. Отметим, что в последний раз ЦБ регистрировал новый банк в апреле 2015 года.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК07:28

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ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК07:28

Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Online13:00

В России впервые за четыре года откроется новый банк

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ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ru10:49

26 марта. Главное за минуту: ЦБ зарегистрировал первый банк с 2015 года, средняя ставка по вкладам вернулась к росту

Банки.ру13:00

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС06:15

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости05:44
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
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Корабль «Орехово-Зуево» из Севастополя взял курс на Средиземное море

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В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
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Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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