Армия и оружие
В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патронИзвестия 02:04
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор учреждения Альберт Баков.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Обновлено в 05:00
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Кино
Российский актер не хочет сниматься на Западе, где Россию не уважают
Неуважением к России и русским объяснил свой отказ работать с западными режиссерами российский актер Сергей Пускепалис 16 мая в интервью изданию Вечерняя Москва.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 19:16
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
Обновлено в 06:31
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка
Первые 10 финалистов «Евровидения» выбраны в Тель-Авиве
По итогам первого полуфинала "Евровидения - 2019", который состоялся вечером 14 мая в Выставочном центре Тель-Авива, десять стран продолжат борьбу в музыкальном конкурсе, передает РИА Новости.
Обновлено 15 мая в 01:30
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В США истребитель F-16 врезался в склад
В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Происшествия
У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»
Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16