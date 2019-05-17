В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патронИзвестия 02:04

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор учреждения Альберт Баков.

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

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