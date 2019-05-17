Армия и оружие

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патронИзвестия 02:04

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор учреждения Альберт Баков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия

РБК02:57

Новый патрон для снайперского оружия создадут в России впервые за 45 лет

Газета.Ru01:21

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Известия02:04

Новый патрон для снайперского оружия создаётся в России

REGNUM01:51

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Российская газета02:56

В России впервые за 45 лет создаётся новый патрон для снайперского оружия

RT на русском01:14

В ЦНИИточмаш могут создать завод по производству стрелковых боеприпасов

РИА Новости01:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

Обновлено в 05:00
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов

Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Политика

Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»

США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Кино

Российский актер не хочет сниматься на Западе, где Россию не уважают

Неуважением к России и русским объяснил свой отказ работать с западными режиссерами российский актер Сергей Пускепалис 16 мая в интервью изданию Вечерняя Москва.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Выявлено расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца

Обновлено в 05:42
Культура

Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин

На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Жена Диброва осталась одна с тремя детьми

Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
Обновлено в 06:31
Музыка

Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка

Первые 10 финалистов «Евровидения» выбраны в Тель-Авиве

По итогам первого полуфинала "Евровидения - 2019", который состоялся вечером 14 мая в Выставочном центре Тель-Авива, десять стран продолжат борьбу в музыкальном конкурсе, передает РИА Новости.
Обновлено 15 мая в 01:30
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Обновлено в 06:58
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В США истребитель F-16 врезался в склад

В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Происшествия

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Хоккей

Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное