В России создается новый патрон для снайперского оружияФАН 01:57

Как пишет РИА Новости, в России создается новый патрон для снайперского оружия. Эксперт напомнил, что такого патрона в стране не было с 1974 года, так как военным командованием конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось.

В России создается новый патрон для снайперского оружия

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