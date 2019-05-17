Армия и оружие
В России создается новый патрон для снайперского оружияФАН 01:57
Как пишет РИА Новости, в России создается новый патрон для снайперского оружия. Эксперт напомнил, что такого патрона в стране не было с 1974 года, так как военным командованием конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Владимир Путин встретился с участниками медиафорума ОНФ
В Сочи прошла встреча президента страны и журналистов. В зале - несколько сотен корреспондентов со всей страны.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка
Названы первые финалисты Евровидения-2019
Обновлено 14 мая в 17:49
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В России начались работы по созданию новой штурмовой винтовки
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") Альберт Баков.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве
Баллон с газом взорвался в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено вчера в 09:13
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» написал явку с повинной
Фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" написал явку с повинной.
Обновлено 15 мая в 03:14
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Спорт
WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Политика
Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера
Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука
Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»
Певец Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему российский певец Сергей Лазарев смог пройти в финал "Евровидения".
Обновлено в 01:50
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО
Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08