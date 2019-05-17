Армия и оружие

В России создается новый патрон для снайперского оружияФАН 01:57

Как пишет РИА Новости, в России создается новый патрон для снайперского оружия. Эксперт напомнил, что такого патрона в стране не было с 1974 года, так как военным командованием конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось.
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В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Известия02:04

В России создается новый патрон для снайперского оружия

ФАН01:57

В России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружия

РИА Новости01:08

В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия

Реальное время01:26

Новый патрон для снайперского оружия создадут в России впервые за 45 лет

Газета.Ru01:21

В России впервые за 45 лет создаётся новый патрон для снайперского оружия

RT на русском01:14

Новый патрон для снайперского оружия создаётся в России

REGNUM01:51
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Армия и оружие

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.338 Lapua Magnum
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