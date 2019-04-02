Политика

В России впервые применили закон об оскорблении властиВедомости 11:18

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило
, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.
Интерфакс10:42

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Генпрокуратура заявила, что не обращалась в РКН с требованием удалить граффити про Путина

Znak.com11:16

В Генпрокуратуре заявили, что не имеют отношения к истории с ярославским граффити

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Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов

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Генпрокуратура опровергла сообщения о первом применении закона о неуважении к госсимволам

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Генпрокуратура отрицает первое применение закона об оскорблении государства

РИА Новости11:34

Генпрокуратура отрицает причастность к удалению статей в ярославских СМИ

Эхо Москвы14:01

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Lenta.ru07:35
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество

Меган Маркл и принц Гарри завели общую страничку в Instagram

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Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
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Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
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Микробиолог рассказала, чем опасен хлеб с плесенью

Микробиолог рассказала, что делать с заплесневелым хлебом и чем может быть опасно его употребление.
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Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
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Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
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Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 08:29
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СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено в 10:13
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Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке

Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.
Обновлено в 13:35
Экономика

В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья

Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе

В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде

Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа

Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин освободил от должности прокурора КЧР Александра Терещенко

Как сообщается на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации, президент подписал бумаги об освобождении от должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 06:27
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Кино

В Москве покажут немецкий фильм о России, снятый с вертолета

Фильм «Россия с неба», снятый немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёккенхаусом с вертолета, представят 3 апреля на международном фестивале документального кино «Докер» в Москве.
Обновлено в 13:43
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Авто

Kia раскрыла цены на новый ProCeed в России

Южнокорейский автоконцерн Kia официально представил на российском рынке линейку новых хэтчбеков ProCeed и назвал цены.
Обновлено в 06:59
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено в 09:22
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Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие

США отменили поставки Турции F-35 из-за С-400

Американские власти перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с F-35 из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 16:28
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Авто

NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
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