Политика
В России впервые применили закон об оскорблении властиВедомости 11:18
«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.Интерфакс10:42
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Вечером 2 апреля Kotaku выпустила масштабное расследование об истории разработки Anthem и причинах провала проекта, ставшего самым низкооценённым релизом BioWare в истории.
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Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
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Наука
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Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
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Шувалов рассказал Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики
Глава ВЭБ Игорь Шувалов доложил президенту Владимиру Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики.
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Обновлено в 15:32
Армия и оружие
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Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
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Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами
Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.
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