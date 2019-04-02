В России впервые применили закон об оскорблении властиВедомости 11:18

с чего всё началось

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

В России впервые применили закон об оскорблении власти

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