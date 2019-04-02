Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
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Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило
, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.
Интерфакс10:42

Подробнее о событии

В Генпрокуратуре заявили, что не имеют отношения к истории с ярославским граффити

ТАСС11:09

Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов

RT на русском10:48

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Lenta.ru07:35

Генпрокуратура опровергла сообщения о первом применении закона о неуважении к госсимволам

Интерфакс10:42

В России впервые применен закон о неуважении к власти

Эхо Москвы11:00

СМИ: Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти

Газета.Ru10:47

Генпрокуратура впервые использовала закон об оскорблении власти. Из-за материалов про надпись о Путине в Ярославле

Дождь08:45
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Политика

Лавров допустил дополнения Минских соглашений

Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.
Обновлено в 10:54
Космос

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот

Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Происшествия

Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика

В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Дроздова рассказала о своих комплексах

Обновлено в 09:00
Экономика

В России могут появиться пять новых налогов

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Общество

Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК

Обновлено в 09:50
Автоспорт

В Бахрейне стартовал первый день тестов

Обновлено в 02:00
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Интернет

Coinbase запустила сервис бесплатных денежных переводов

Американская биржа Coinbase запустила новый сервис для быстрых и бесплатных денежных переводов.
Обновлено в 10:36
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено вчера в 07:44
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»

Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Происшествия

Правозащитник: участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение

Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж

Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.
Обновлено в 10:17
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Кино

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице

Семья Юлии Началовой не поддержала инициативу снять фильм об артистке, подчеркнув, что у родителей певицы есть свои идеи по поводу того, как сохранить светлую память о дочери.
Обновлено в 06:14
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