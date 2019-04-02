В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35

с чего всё началось

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Происшествия СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.

Политика Лавров допустил дополнения Минских соглашений Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.

Космос Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

Шоу-бизнес «Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.

Происшествия Шведский полицейский арестовал преступника в сауне Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Политика В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».

Экономика В России могут появиться пять новых налогов Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Транспорт Утверждены названия четырех новых станций московского метро Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

Интернет Coinbase запустила сервис бесплатных денежных переводов Американская биржа Coinbase запустила новый сервис для быстрых и бесплатных денежных переводов.

Общество Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск» Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.

Экономика ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.

Армия и оружие Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану» Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.

Происшествия Правозащитник: участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.

Шоу-бизнес После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.

Политика Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.