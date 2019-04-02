Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.Интерфакс10:42
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Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Политика
Лавров допустил дополнения Минских соглашений
Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.
Обновлено в 10:54
Космос
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот
Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.
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Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Происшествия
Шведский полицейский арестовал преступника в сауне
Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Дроздова рассказала о своих комплексах
Обновлено в 09:00
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Автоспорт
В Бахрейне стартовал первый день тестов
Обновлено в 02:00
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Интернет
Coinbase запустила сервис бесплатных денежных переводов
Американская биржа Coinbase запустила новый сервис для быстрых и бесплатных денежных переводов.
Обновлено в 10:36
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Происшествия
Правозащитник: участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение
Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж
Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.
Обновлено в 10:17
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Кино
Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице
Семья Юлии Началовой не поддержала инициативу снять фильм об артистке, подчеркнув, что у родителей певицы есть свои идеи по поводу того, как сохранить светлую память о дочери.
Обновлено в 06:14