Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Кино
Вышел трейлер сиквела «Барашка Шона»
Обновлено в 04:50
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске
Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
Обновлено в 09:20
Экономика
Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 2 апреля посетил Пермь.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено в 04:12
Политика
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
ЖКХ
В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию
Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Экономика
Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
Обновлено в 05:57
Экономика
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Общество
Петербург может остаться в этом году без новых почетных граждан
На звание почетного гражданина Петербурга претендуют певица Эдита Пьеха, выдвинутая Союзом концертных деятелей, режиссер Александр Сокуров, чью кандидатуру выдвинула "Ночлежка", и ректор Европейского университета Борис Фирсов, которого поддержала организация социологов "Спас".
Обновлено в 08:59
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Финансы
Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%
Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма
Вакцинация не может вызвать аутизм, это заблуждение появилось из-за того, что чаще всего аутизм диагностируют на втором году жизни, после того, как ребенку поставлены основные прививки, заявили в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 08:35
Авто
Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублей
Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13