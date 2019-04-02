Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
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Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило
, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.
Интерфакс10:42

Подробнее о событии

Генпрокуратура отрицает первое применение закона об оскорблении государства

РИА Новости11:34

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Lenta.ru07:35

Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов

RT на русском10:48

Генпрокуратура опровергла сообщения о первом применении закона о неуважении к госсимволам

Интерфакс10:42

Генпрокуратура заявила, что не обращалась в РКН с требованием удалить граффити про Путина

Znak.com11:16

В России впервые применен закон о неуважении к власти

Эхо Москвы11:00

В Генпрокуратуре заявили, что не имеют отношения к истории с ярославским граффити

ТАСС11:09
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Происшествия

Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

Ко взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии

Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.
Обновлено в 12:16
Наука

Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака

Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма

Ранее Минздрав сообщил, что количество людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком

У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Политика

В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Экономика

«Совкомбанк» открыл АФК «Система» кредитную линию на 10 млрд рублей

Кредитная линия объемом 10 млрд рублей позволяет АФК "Система" выбирать кредиты сроком до трех лет, сообщает эмитент.
Обновлено в 10:12
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Кино

Объявлен состав жюри основного конкурса ММКФ

Обновлено в 05:38
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Футбол

Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ-Арене»

Матч за Суперкубок России по футболу в 2019 году пройдет 6 июля на стадионе московского "Динамо" "ВТБ-Арена".
Обновлено в 11:02
Происшествия

Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Кино

Источник: режиссер Сергей Соловьев чувствует себя лучше, но пока остается в больнице

Народный артист РФ, создатель фильмов "Асса" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев, госпитализированный в конце марта, чувствует себя лучше, однако врачи выписывать его пока не планируют.
Обновлено в 11:41
Футбол

Одемвингие: ситуация с проявлениями дискриминации в футболе улучшилась

Одемвингие в 2010 году перешел из "Локомотива" в "Вест Бромвич".
Обновлено в 11:05
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Общество

Москвичам пообещали весеннее тепло

В выходные, 6 и 7 апреля, обойдется без осадков. Столбик термометра поднимется до 4–9 градусов тепла, уточнил Вильфанд.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый газ

Один из учеников распылил перцовый газ в школе в Великом Новгороде, госпитализированы девять детей, сообщает СУ СК по Новгородской области.
Обновлено в 11:54
Футбол

Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Политика

Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

Обновлено в 06:38
Здоровье

Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды

В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество

Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
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