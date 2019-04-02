Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.Интерфакс10:42
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Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
Ко взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии
Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.
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Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
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Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
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Обновлено в 10:05
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма
Ранее Минздрав сообщил, что количество людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Политика
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией
Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Экономика
«Совкомбанк» открыл АФК «Система» кредитную линию на 10 млрд рублей
Кредитная линия объемом 10 млрд рублей позволяет АФК "Система" выбирать кредиты сроком до трех лет, сообщает эмитент.
Обновлено в 10:12
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Объявлен состав жюри основного конкурса ММКФ
Обновлено в 05:38
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Футбол
Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ-Арене»
Матч за Суперкубок России по футболу в 2019 году пройдет 6 июля на стадионе московского "Динамо" "ВТБ-Арена".
Обновлено в 11:02
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Кино
Источник: режиссер Сергей Соловьев чувствует себя лучше, но пока остается в больнице
Народный артист РФ, создатель фильмов "Асса" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев, госпитализированный в конце марта, чувствует себя лучше, однако врачи выписывать его пока не планируют.
Обновлено в 11:41
Футбол
Одемвингие: ситуация с проявлениями дискриминации в футболе улучшилась
Одемвингие в 2010 году перешел из "Локомотива" в "Вест Бромвич".
Обновлено в 11:05
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Общество
Москвичам пообещали весеннее тепло
В выходные, 6 и 7 апреля, обойдется без осадков. Столбик термометра поднимется до 4–9 градусов тепла, уточнил Вильфанд.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый газ
Один из учеников распылил перцовый газ в школе в Великом Новгороде, госпитализированы девять детей, сообщает СУ СК по Новгородской области.
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Футбол
Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество
Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13