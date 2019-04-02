Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило
, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.
Интерфакс10:42

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Генпрокуратура опровергла сообщения о первом применении закона о неуважении к госсимволам

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РИА Новости11:34

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Znak.com11:16

Генпрокуратура отрицает причастность к удалению статей в ярославских СМИ

Эхо Москвы14:01

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Lenta.ru07:35
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

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Обновлено в 15:53
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Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.
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Технологии

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Как пишет The Economic Times, WhatsApp надеется избавиться от фейков в преддверии всеобщих выборов в стране.
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Наука

Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака

Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
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Армия и оружие

Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок

Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Кино

Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53
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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:00
Экономика

Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии

Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
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Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Обновлено в 15:48
Здоровье

Госдума может отменить пошлину на медизделия для личного пользования

Законопроект, отменяющий пошлину при ввозе в Россию медицинских средств для личного пользования, внес в Госдуму депутат «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 10:39
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
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Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
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СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
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Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1»

Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 04:16
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
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Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

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Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
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В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

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Экономика

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Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
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