Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.Интерфакс10:42
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WhatsApp запустит в Индии сервис для проверки фейков
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Армия и оружие
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Экономика
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Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
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Госдума может отменить пошлину на медизделия для личного пользования
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Авто
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Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
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