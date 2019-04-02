В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35

с чего всё началось

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

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