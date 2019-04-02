Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.Интерфакс10:42
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