В России впервые применили закон об оскорблении госсимволовLenta.ru 07:35

с чего всё началось

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Общество Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Политика Нидерланды назвали Россию угрозой цифровой безопасности Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Россия, Иран и Китай представляют угрозу в сфере цифровой безопасности.

Общество Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Экономика ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Игры Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11 Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.

Наука Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.

Происшествия По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.

Происшествия В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».

Происшествия Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.

Армия и оружие США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Политика Россияне высказались против объединения с Белоруссией Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.

Политика Президент Алжира ушел в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Последняя норковая ферма в Германии закрылась Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.