Политика
В России впервые применили закон об оскорблении властиВедомости 11:18
«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
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с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.Интерфакс10:42
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