В России впервые применили закон об оскорблении властиВедомости 11:18

с чего всё началось

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

В России впервые применили закон об оскорблении власти

Происшествия В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие» Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Политика Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Экономика МФО считают излишним запрещать им займы под залог недвижимости Большинство микрофинансовых организаций в РФ сосредоточено на выдаче небольших займов, где залог не требуется, поэтому запрещать им выдавать займы под залог недвижимости излишне – у ЦБ достаточно инструментов, чтобы контролировать работу МФО и не вводить прямых запретов, заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации микрофинансистов "МиР" Елена Стратьева.

Авто Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Армия и оружие Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.

Происшествия Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.

Общество Британский отель открыл уроки йоги с лемурами В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Армия и оружие У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Происшествия Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.