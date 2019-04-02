Политика

В России впервые применили закон об оскорблении властиВедомости 11:18

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Читать в источнике
с чего всё началось
Ранее издание TJournal со ссылкой на источник сообщило
, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про президента РФ.
Интерфакс10:42

Подробнее о событии

Генпрокуратура отрицает первое применение закона об оскорблении государства

РИА Новости11:34

В Генпрокуратуре заявили, что не имеют отношения к истории с ярославским граффити

ТАСС11:09

Генпрокуратура отрицает причастность к удалению статей в ярославских СМИ

Эхо Москвы14:01

Генпрокуратура опровергла сообщения о первом применении закона о неуважении к госсимволам

Интерфакс10:42

Генпрокуратура заявила, что не обращалась в РКН с требованием удалить граффити про Путина

Znak.com11:16

Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов

RT на русском10:48

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Lenta.ru07:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Экономика

МФО считают излишним запрещать им займы под залог недвижимости

Большинство микрофинансовых организаций в РФ сосредоточено на выдаче небольших займов, где залог не требуется, поэтому запрещать им выдавать займы под залог недвижимости излишне – у ЦБ достаточно инструментов, чтобы контролировать работу МФО и не вводить прямых запретов, заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации микрофинансистов "МиР" Елена Стратьева.
Обновлено в 10:19
Авто

Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Общество

Британский отель открыл уроки йоги с лемурами

В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».
Обновлено в 13:50
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Армия и оружие

У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой

На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
Обновлено в 15:03
Общество

Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

Обновлено в 16:08
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков в НХЛ

Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное