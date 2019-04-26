Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостяхГазета.Ru 16:43
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
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В Архангельске впервые по новому «закону о фейках» будут судить организатора антимусорного митинга
Новости Архангельска 29.ru10:44
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Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
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Культура
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Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Новые взрывы прогремели в Шри-Ланке
Обновлено в 11:16
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Футбол
Футболисты английского клуба отказались играть из-за задержек зарплаты
Футболисты английского клуба «Болтон Уондерерс», выступающего в «Чемпионшипе», отказались играть из-за задержек зарплаты.
Обновлено в 15:41
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге
Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Омске
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Омске, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.
Обновлено в 15:52
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Спорт
Олимпийская чемпионка Дюамель сообщила о своей беременности
Обновлено в 16:18
Происшествия
На горящем заводе «Красмаш» в Красноярске обрушилась кровля
Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 10:33
Космос
Асы из небесного города: первое заседание кабмина космического государства
Когда-то древние скандинавы верили, что где-то за облаками находится небесный город Асгард, в котором обитают боги – асы, ведающие судьбами этого мира.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери
Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34