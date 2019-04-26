В России впервые применили закон о фейковых новостяхГазета.Ru 16:43

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.

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