Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостяхГазета.Ru вчера в 16:43
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
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В Архангельске впервые по новому «закону о фейках» будут судить организатора антимусорного митинга
Новости Архангельска 29.ruвчера в 10:44
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
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Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом
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Происшествия
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Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД
Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
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ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.
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Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Караулову освободили из колонии
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Общество
Власти Кемерова рассказали, почему закрыли ТЦ «Лапландия»
Заместитель главы Кемерова, начальник управления городского развития Сергей Прозоров прокомментировал закрытие ТЦ «Лапландия» на Октябрьском, 34.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии
Реализация долгосрочных национальных проектов в области инфраструктурного развития даст синергетический эффект как для нашей страны, так и для всего евразийского региона, отметил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 01:38
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика
На Украине приняли закон о государственном языке
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщается 25 апреля на сайте украинского парламента.
Обновлено 25 апреля в 04:25
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
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Игры
Sony PlayStation 5 выйдет не раньше мая 2020 года
Компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5 не раньше мая 2020 года.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Общество
Новосибирск: школьников вызвали в полицию из-за футболок «Колумбайн»
Из-за колумбайн-футболок двоих школьников из Новосибирска вызвали в полицию.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане
ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
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На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане
Обновлено вчера в 16:58
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
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Обновлено вчера в 10:44
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Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
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Обновлено вчера в 17:34
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
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Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
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