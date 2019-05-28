В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГРИА Новости 06:53

с чего всё началось

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

Политика Полиция Косова задержала россиянина Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.

Футбол «Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.

Общество ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Общество Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.

Политика Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Происшествия В Перми обследуют состояние поврежденных при падении крана домов Власти Перми примут решение о возможности восстановления поврежденных при падении башенного крана домов после их обследования, сообщил журналистам во вторник глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Общество В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

Хоккей Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Футбол Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.

Происшествия В центре Москвы обрушился балкон старинного дома В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Общество Четверть россиян начали экономить на еде На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.

Шоу-бизнес Киркоров появился в Петербурге с автоматом На фотографии Киркоров плывет на катере, на голове у него надета черная шапка, а в руках – автомат АКС-74.

Футбол «Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Происшествия Подросток ударил школьницу топором В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.