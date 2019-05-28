Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГРИА Новости 06:53

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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с чего всё началось
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает
 УМВД по региону.
РБК06:58

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Арестован главный «вор в законе» Томской области

Интерфакс - Россия03:01

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

РИА Новости06:53

«Вора в законе» впервые арестовали по новой статье УК

Московский Комсомолец07:37

В Томске поймали «вора в законе»

КП - Томск04:31

В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

РБК06:58

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

vtomske.ru03:40

Полицейские задержали томича, заподозрив в нем вора в законе

РИА Томск02:44
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Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Общество

Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Перми обследуют состояние поврежденных при падении крана домов

Власти Перми примут решение о возможности восстановления поврежденных при падении башенного крана домов после их обследования, сообщил журналистам во вторник глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.
Обновлено в 07:32
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР

Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено в 08:13
Общество

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Хоккей

Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.
Обновлено в 07:25
Авто

Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В центре Москвы обрушился балкон старинного дома

В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Общество

В Москве открылся Музей русского зарубежья

Обновлено в 08:23
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Киркоров появился в Петербурге с автоматом

На фотографии Киркоров плывет на катере, на голове у него надета черная шапка, а в руках – автомат АКС-74.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ

Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Футбол

Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА

Обновлено в 07:14
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Религия

РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции

Обновлено в 07:55
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