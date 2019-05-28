Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГРИА Новости 06:53
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Перми обследуют состояние поврежденных при падении крана домов
Власти Перми примут решение о возможности восстановления поврежденных при падении башенного крана домов после их обследования, сообщил журналистам во вторник глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.
Обновлено в 07:32
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР
Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено в 08:13
Общество
В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.
Обновлено в 07:25
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В центре Москвы обрушился балкон старинного дома
В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Общество
В Москве открылся Музей русского зарубежья
Обновлено в 08:23
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Киркоров появился в Петербурге с автоматом
На фотографии Киркоров плывет на катере, на голове у него надета черная шапка, а в руках – автомат АКС-74.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Футбол
Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА
Обновлено в 07:14
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Обновлено в 07:55