Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГРИА Новости 06:53

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Адальби Шхагошев
Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.
— Адальби Шхагошев, российский политикГазета.Ru 10:16
с чего всё началось
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает
 УМВД по региону.
РБК06:58

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В России впервые арестовали по новой статье «вора в законе» из Томска

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Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

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В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

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В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

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Полицейские задержали томича, заподозрив в нем вора в законе

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Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой

Обновлено в 04:00
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Экономика

Экс-глава Минкомсвязи Никифоров номинирован в совет директоров ММК

Бывший министр связи и массовых коммуникаций, генеральный директор компании "Развитие Иннополиса" Николай Никифоров номинирован в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в качестве независимого директора, следует из материалов ММК.
Обновлено в 11:24
Культура

Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»

Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов.
Обновлено в 07:12
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Обновлено в 08:13
Космос

Канадский уфолог обнаружил на Луне древнее сооружение в форме пирамиды

Древнее сооружение, напоминающее пирамиду, находится в одном из ударных кратеров Луны.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Обновлено в 11:01
Здоровье

В Великобритании женщина родила ребенка без кожи

Обновлено вчера в 21:25
Политика

Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Политика

США отказались давить на Россию из-за украинских моряков

Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Футбол

Кононов остался главным тренером «Спартака»

В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Экономика

Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»

Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефти

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:09
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Спорт

Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Единоборства

Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной

Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Политика

Депутат свердловского Заксобрания пришел на заседание с котом

Обновлено в 07:54
Авто

Компания Audi обновила модель A4

Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новую версию модели A4.
Обновлено в 10:51
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
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