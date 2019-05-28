В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГРИА Новости 06:53

с чего всё началось

Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

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