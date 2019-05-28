В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УКRT на русском 07:08

с чего всё началось

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел России по Томской области.

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

Политика Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.

ЖКХ Энергокомиссия снизила тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге В энергокомиссии пока не комментируют причины понижения тарифов, однако ранее в дело вмешались антимонопольщики, рекомендовав РЭК перепроверить заложенные мусорным оператором размеры выручки.

Экономика Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Названы самые криминальные районы Москвы Самыми безопасными районами оказались окраины Москвы — Восточный район (152 преступления), Молжаниновский (175) и Внуково (217).

Происшествия В Саратовской области подросток ударил ученицу топором В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Общество Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.

Хоккей «Вашингтон» начал расследование после появления видео с Кузнецовым Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал появление видео, заявив, что оно сделано летом 2018 года в Вегасе после победы в Кубке Стэнли.

Политика Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).

Экономика Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Происшествия В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Общество В России создается реестр лишенных родительских прав По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, законопроект призван предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но пытаются усыновить или стать опекунами и попечителями, чтобы заработать деньги.

Гаджеты 13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.

Общество Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.