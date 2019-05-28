В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УКRT на русском 07:08

с чего всё началось

Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел России по Томской области.

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

Гаджеты Рассекречены новые опции iOS 13 В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.

Шоу-бизнес Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.

Хоккей В КХЛ появится «умная» хоккейная форма Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.

Происшествия Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.

Происшествия Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футбол «Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.

Музыка Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России «Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.

Армия и оружие МИД РФ: сирийский Идлиб не станет второй Раккой Идлиб в Сирии не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Политика Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Наука Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки о происхождении языка Новое исследование, опубликованное в понедельник, проливает свет не только на то, как приматы, включая людей, реагируют на угрозы, но и на происхождение самого языка.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Здоровье Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.

Экономика Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.

Авто Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.