Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УКRT на русском 07:08
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел России по Томской области.
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Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.
— Адальби Шхагошев, российский политикГазета.Ru 10:16
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Происшествия
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