В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УКRT на русском 07:08

с чего всё началось

Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.

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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

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