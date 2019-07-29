Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединенияREGNUM 07:44

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве. Ремонтные батальоны и «армейские комплекты» были расформированы по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.
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Минобороны возродит упраздненные при Горбачеве полки

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Российский государственный деятель, экономист, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель Совета директоров ПАО «Роствертол»; председатель Совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», вице-президент Союза машиностроителей России.
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