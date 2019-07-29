Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве. Ремонтные батальоны и «армейские комплекты» были расформированы по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

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