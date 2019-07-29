Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединенияREGNUM 07:44
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве. Ремонтные батальоны и «армейские комплекты» были расформированы по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.
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Миша Романова сравнила группу «ВИА Гра»с театром
Певица Миша Романова назвала группу "ВИА Гра" театром, который работает по сценарию.
Обновлено в 01:47
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Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
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Экономика
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
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Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
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На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
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Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении
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Обновлено в 07:50
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Грузовик команды «Рено» попал в аварию в Венгрии
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Обновлено в 08:17
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
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