Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве. Ремонтные батальоны и «армейские комплекты» были расформированы по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

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