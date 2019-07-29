Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Футбол Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Культура Валерия Гергиева освистали в Германии «Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Футбол Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Политика МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.

Происшествия В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Авто Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.

Армия и оружие В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Экономика В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков В марте, как напоминает издание, власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.

Происшествия В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.

Политика Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.