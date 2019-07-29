Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединенияРИА Новости 05:59

Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.
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Минобороны вернет в состав Вооруженных сил ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки

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Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
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