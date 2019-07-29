Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединенияГазета.Ru 11:04
Как отмечает РИА "Новости", еще в 1989 году при генсекретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве были расформированы многие понтонно-мостовые соединения. Ремонтно-восстановительные батальоны, в свою очередь, прекратили свое существование в 2008 году по приказу бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
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