Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединенияРИА Новости 05:59

Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.
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Минобороны вернет в состав Вооруженных сил ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки

Эхо Москвы09:33

Гвардейцы готовятся к учению «Центр-2019»

Красная звездавчера в 19:00

Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения

RT на русском07:13

В армию вернут расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделения

РБК07:10

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

Lenta.ru06:15

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

РИА Новости05:59

В России возродят расформированные при Горбачеве полки

Известия08:13
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Футбол

СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан ответил отказом на предложение возглавить санкт-петербургский "Зенит", сообщает France Football.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток

Обновлено в 09:02
Политика

В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске

Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Политика

Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием

Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:25
Авто

Раскрыта стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Обновлено в 13:12
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Политика

В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров

В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Общество

В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты

Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

Apple готовит ноутбук MacBook Pro с безрамочным экраном

Компания Apple вскоре представит новый портативный компьютер MacBook Pro.
Обновлено в 05:42
Музыка

Rammstein выступит в Москве

Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники".
Обновлено вчера в 17:05
Автоспорт

Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии

Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие

Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Экономика

Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России

Журналист британского делового издания Financial Times Крис Джайлс восхитился системой налогообложения России.
Обновлено в 12:43
Кино

В новом фильме Мартина Скорсезе компанию Ди Каприо составит Де Ниро

В фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, сообщает Tulsa World.
Обновлено в 13:02
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Гаджеты

Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон

Напомним, что помимо TikTok, компания ByteDance владеет приложением Musical. y и собственным мессенджером.
Обновлено в 11:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные учения

Обновлено в 12:51
Главное