Экономика
В России возобновят выдачу образовательных кредитовАвторадио вчера в 07:42
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с чего всё началось
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.Интерфаксвчера в 04:45
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Образовательные кредиты начали выдавать в РФ после двухлетнего перерыва
Интерфакс - Россиявчера в 04:31
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
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В Латвии сочли «несчастьем» победу СССР в Великой Отечественной
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Москва предложила Соединённым Штатам и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
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Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
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Обновлено вчера в 23:48
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Обновлено вчера в 10:02
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Выручка Apple в России выросла на 30%
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Обновлено вчера в 23:00
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Порье заявил, что у него нет плана на бой с Хабибом
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Обновлено 31 июля в 16:42
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
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Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
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Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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