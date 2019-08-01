Экономика

В России возобновят выдачу образовательных кредитовАвторадио вчера в 07:42

В России с 1 августа возобновят выдачу образовательных кредитов.
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с чего всё началось

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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