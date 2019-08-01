Экономика
В России возобновляют выдачу образовательных кредитовГород+ вчера в 09:07
Соглашение о запуске образовательного кредитования заключили Министерство образования и Сбербанк. В силу документ вступил 1 августа. По условиям программы, студенты вузов, имеющих лицензию, получат право на льготный кредит для оплаты получения высшего образования.
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с чего всё началось
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.Интерфаксвчера в 04:45
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Образовательные кредиты начали выдавать в РФ после двухлетнего перерыва
Интерфакс - Россиявчера в 04:31
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