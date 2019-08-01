Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.

с чего всё началось

Соглашение о запуске образовательного кредитования заключили Министерство образования и Сбербанк. В силу документ вступил 1 августа. По условиям программы, студенты вузов, имеющих лицензию, получат право на льготный кредит для оплаты получения высшего образования.

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