Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.

с чего всё началось

Долгожданная новость - студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк. Напомним, программа образовательных кредитов была "заморожена" более двух лет назад.

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