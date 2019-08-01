Экономика

В России возобновлена система образовательного кредитованияРоссийская газета 06:17

Долгожданная новость - студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк. Напомним, программа образовательных кредитов была "заморожена" более двух лет назад.
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с чего всё началось

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.
Интерфакс04:45

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С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит

Комсомольская правда07:04

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Интерфакс04:45

Студенты вузов РФ могут получить образовательный кредит от Сбербанка

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Банки.ру05:41

Минобрнауки и Сбербанк запустили проект по образовательным кредитам для студентов

ТАСС05:07

В России возобновлена система образовательного кредитования

Российская газета06:17

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Интерфакс - Россия04:31
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